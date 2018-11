Konec krvavé války o Jemen? Vyslanec OSN představí úspěchy v Radě bezpečnosti

Mírová jednání by mohla začít už koncem měsíce, koncem roku pak vyslanec údajně plánuje sezvat zástupce obou stran konfliktu do švédského Stockholmu. Vyslanec v projevu rovněž zdůrazní, že je nutné podpořit jemenskou ekonomiku – tamní centrální banku a státní instituce, aby mohli zaměstnanci dostávat mzdu.

Šíité proti sunnitům

V Jemenu proti sobě v občanské válce bojují šíitští povstalci Húsíové podporovaní Íránem a vládní vojska mezinárodně uznávaného prezidenta Abdar Rabbúa Mansúra Hádího, jemuž od roku 2015 pomáhá koalice v čele se sunnitskou Saúdskou Arábií.

Rijád představuje klíčového spojence pro Spojené státy, po vraždě opozičního novináře Džamála Chášakdžího v Turecku se ale někteří američtí zákonodárci zasazují o tvrdší přístup k Saúdům. Šestice republikánských a demokratických senátorů ve čtvrtek předložila návrh zákona, jenž by znamenal mimo jiné pozastavení prodeje zbraní tomuto konzervativnímu království.

Američané by rovněž nesměli doplňovat palivo letadlům vojenské koalice vedené Rijádem, uvedli senátoři podle agentury Reuters. Norma by ale také uvalovala sankce na podporovatele šíitských povstalců a na ty, kdo by blokovali přísun humanitární pomoci do Jemenu.