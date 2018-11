Tváře brexitu: Cameronův omyl, oslabená Mayová a věční kritici Johnson s Corbynem

Referendum o budoucím svazku s Unií vypsal bývalý premiér David Cameron v roce 2015. Chtěl tak v první řadě umlčet euroskeptiky své vlastní strany. V kampani přitom Brity přesvědčoval, aby v EU zůstali – a sám byl přesvědčen o tom, že brexit zamítnou. „Když vyskočíte z letadla, taky nemůžete vlézt zpátky okénkem. A proto by každý váhající měl zítra hlasovat pro setrvání v Unii,“ prohlásil Cameron před hlasováním v červnu 2016.

To se ale přepočítal, jelikož rozčarovaných Britů bylo nakonec víc než těch spokojených. Den po referendu Cameron rezignoval. „Nemyslím, že by bylo správné, abych zůstal kapitánem, který vede naši loď do jejího příštího přístavu,“ vysvětlil svůj krok.

Z politiky se Cameron nakonec stáhl úplně a nyní sepisuje paměti. Podle přátel se ale nudí a touží stát se příštím ministrem zahraničí. Právě ambice byly tím, co vehnalo do opačného tábora jinou výraznou osobnost Konzervativní strany – Borise Johnsona.