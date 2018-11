Zprávy o údajném únosu Babišova syna jsou provokace, tvrdí mluvčí ruské diplomacie

Ke kauze se vyjádřil i ministr zahraničí Tomáš Petříček, který chce okolnosti cesty Babiše mladšího řešit s premiérem i s ruskou a ukrajinskou stranou. Petříček to řekl slovenskému Denníku N. Ministr zahraničí byl překvapený, že premiér o synově cestě věděl. „Je to velmi nestandardní. Českým občanům se nedoporučuje na Krym jezdit - to platí i pro premiéra. Toto téma před premiérem nadhodím,“ zdůraznil.

Babišův pětatřicetiletý syn, údajně trpící schizofrenií, teď tvrdí, že jej spolupracovník jeho otce držel na Krymu, aby nemohl vypovídat v kauze Čapí hnízdo, kvůli níž čelí on i premiér obvinění z dotačního podvodu. Podle předsedy české vlády to ale není pravda. Babiš trvá na tom, že jeho syn sice byl v minulosti na Krymu, jeho pobyt byl ale legální a nešlo o únos.

Předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček to vidí jinak. „Ve chvíli, kdy se jedná o občana cizího státu, těžko mohou české orgány nějakým způsobem cokoli řešit. Je (Babišův syn) švýcarský občan. Nevím, jak by mohlo bezpečnostně Česko řešit cizího státního příslušníka,“ řekl Hamáček Aktuálně.cz.

„Jediné, co můžeme řešit, je to, co dělá policie. Tedy se snažit o to, aby proběhly úkony mezinárodněprávní spolupráce, aby policejní specialista mohl posoudit stav obviněného, a na tom policie intenzivně pracuje,“ dodal.