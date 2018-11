Frontex: Nelegální migrace do EU klesla letos o 31 procent

Šedesát procent zaregistrovaných migrantů zvolilo v říjnu k cestě do Evropy takzvanou západní středomořskou trasu, tedy přes Španělsko. Touto cestou se v prvních deseti měsících tohoto roku vydalo 49 500 migrantů, kterým se podařilo dostat do EU. To je více než dvojnásobek oproti stejnému období v roce 2017. Nejvíce přicházeli občané Maroka, Guineje a Mali.

Celkový pokles příchodů o téměř třetinu je podle Frontexu dán nižším počtem migrantů, kteří se do zemí EU pokoušejí dostat centrální středomořskou trasou, tedy přes Itálii. Počet těchto migrantů klesl za prvních devět měsíců 2018 na 21 600, což je o 81 procent méně než před rokem. Tuto trasu volí nejčastěji Tunisané a Eritrejci.

Více lidí nelegálně překročilo hranice s Tureckem

Za prvních deset měsíců 2018 ale podle Frontexu výrazně stoupl počet nelegálních překročení pozemní hranice s Tureckem. V tomto období tak vzrostl o 37 procent počet příchodů přes takzvanou východní středomořskou trasu. Touto cestou dorazilo do EU asi 47 100 osob, většinou Syřanů, Iráčanů a v posledních dvou měsících také Afghánců.

Klesl počet migrantů přicházejících západobalkánskou trasou přes Srbsko do Maďarska a Chorvatska. Migračnímu tlaku ale čelí podle Frontexu paralelní cesta přes Albánii, Černou Horu a Bosnu a Hercegovinu a přes Srbsko a Bosnu a Hercegovinu.