Princ, ze kterého stále není král. Charles slaví sedmdesátiny a slibuje, že se změní

První oficiální fotografii malého prince Charlese pořídil slavný Cecil Beaton . Bylo to v prosinci 1948.

Na svou první oficiální zahraniční cestu se vydal na Maltu, když mu bylo pět let .

Princ je autorem knihy The Old Man of Lochnagar založené na příbězích, které vyprávěl svým mladším sourozencům. Napsal také knihy o životním prostředí.