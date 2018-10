Pro jedny naděje, pro druhé hrozba. Světové metropole řeší, co se záplavou elektrokoloběžek

Někteří nové dopravní prostředky stále vychvalují. „Pro město je to dobré, hlavně v centru kvůli silnému provozu. Radši bych tu viděl víc těchto elektrozařízení než aut znečisťujících ovzduší,“ konstatoval majitel elektrokoloběžky David Hernandez. Jiní jsou skeptičtější. „Podle mě by měly mít vyhrazený pruh. Je to problém, pokud nemáte cyklistické pruhy. Měli by je jasně oddělit od silnic i chodníků,“ upozorňuje motocyklista Carlos Carrasco.

Na chodníku zákaz

Španělská metropole již vykázala koloběžky z chodníků. Podle mnohých ale pak logicky skončí na silnici, což může být problém. „Až kvůli tomu na ulici někdo zemře, snad se to změní. Je to velmi nebezpečné. Budou potřebovat dobré pojištění,“ myslí si řidič madridské taxislužby Juan Rodriguez.

Protestů přibývá i v americkém San Francisku, kde bitva o skútry vrcholí. Podle kritiků nemají mezi chodci co dělat, zatímco jiní si je nemohou vynachválit. Důkazem je úspěch aplikací na sdílení. Autoři prý jen jdou vstříc rostoucímu zájmu uživatelů i životnímu prostředí. „Ukazuje se, že je značný zájem o nové ekologické způsoby, jak se přes tohle velké město přesouvat,“ prohlásil mluvčí společnosti Bird Kenneth Baer.

Do sporu se nově vložila Francie, kde se cesty koloběžek a chodců mají zcela rozejít. Incidenty spojené s e-skútry si od loňska vyžádaly skoro tři sta zraněných a pět mrtvých. Stát je proto chce přesunout na cyklostezky.