Recepty na bezdomovectví se různí: Maďarsko život na ulici zakázalo, Paříž lidi ubytuje na radnicích

Bezdomovce přišly podpořit stovky Maďarů

Maďarsko je nejspíš první zemí, která zakotvila do ústavy zákaz žít na ulici, upozornil minulý týden list The Guardian. Podle nových pravidel lidem „dopadeným“ jako bezdomovci, kteří po výzvě policie odmítnou jít do útulku, hrozí zapsání do povinného pracovního programu, anebo vězení. Může jim být i zabaven osobní majetek.

Proti iniciativě vlády Viktora Orbána v neděli v metropoli demonstrovaly stovky lidí. „Tito lidé patří mezi ty, kteří měli méně štěstí. Žijí v otřesných podmínkách, nemají domovy, osud se s nimi nemazlí, často končí ve vězeních s tím, že jim tam zabaví i to poslední, co ještě vlastní. Celé je to nesmysl,“ myslí si účastnice protestu Krisztina Doboszová.

Mnoho maďarských bezdomovců tvrdí, že městské útulky jsou tak ubohé, že raději zůstávají na ulici. „Jsou plné vší, a jakmile jednou chytíte vši, je hrozně těžké se jich zbavit,“ řekl 47letý Erik Jeczkel, který je bez domova už 20 let. Žije na ulici a jídlo hledá v popelnicích. „Městská policie mě už několikrát zbila. Vezmou si rukavice, aby nenechali žádné stopy. Snaží se vás vyhnat do jiného obvodu, aby s vámi už neměli problémy,“ dodal.