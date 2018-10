Putin už nechce trestat vtipy na internetu stejně jako extremismus. Navrhl zmírnění zákona

„Nemohlo mi to neudělat radost. Byla bych velmi ráda, jestli při tomto procesu hrál roli i můj případ. Hlavně jestli někomu pomůže v budoucnu. Co se týká mě, tak není vše tak růžové, protože vedle zákona 282 mě stíhají ještě podle zákona 148 o urážce citů věřících,“ reagovala na Putinův návrh Motuznaja. O jejím případu bude soud rozhodovat 9. října.

Místo pěti let jen patnáct dní

Putin předložil poslancům návrh, aby se z působnosti zákona 282 vyjmuly činy, které nepředstavují vážnou hrozbu bezpečnosti státu. Ty by se měly trestat pouze jako přestupek s tím, že by za ně nově hrozilo maximálně 15 dní za mřížemi, 100 hodin obecně prospěšných prací nebo pokuta od 10 do 20 tisíc rublů (3400 až 6800 Kč).

Pokud by byl někdo shledán z takového přestupku vinným, žil by po dobu jednoho roku v podmínce. Kdyby se během této doby dopustil stejně kvalifikovaného činu, pohlíželo by se na něj jako na trestný čin se sazbou, která platí v současnosti.

Prezident ve svém návrhu zdůraznil, že v některých případech bylo trestní stíhání neopodstatněné. Ruský ústavní soud už několikrát rozhodl, že obžaloba musí prokázat i úmysl obviněného. Samotné zveřejnění nebo sdílení sporného příspěvku podle soudu není dostatečným důvodem pro trestní stíhání.