Nepřetržité stoupání a výškový rozdíl přes 700 metrů. Izrael otevřel rychlodráhu do Jeruzaléma

Izraelci tento týden zprovoznili rychlodráhu do Jeruzaléma. Vzhledem k náročnému terénu vede většinou v tunelech a překonává výškový rozdíl přes 700 metrů. Izraelské dálnice bývají ucpané a nová trať to má zčásti napravit. Pro turisty, kteří míří do posvátného města tří náboženství, znamená revoluci v cestování.