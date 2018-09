Donald Trump v OSN prohlásil, že íránští vůdci rozsévají chaos, smrt a zkázu

Trump začal chválou vlastní vlády. „Moje administrativa dokázala víc než téměř všechny administrativy v dějinách naší země,“ řekl na úvod svého projevu. To vyvolalo v sále smích. „Takovou reakci jsem nečekal, ale to je v pořádku,“ řekl americký prezident.

Ostře se naopak opřel do íránského režimu. „Jakékoliv řešení humanitární krize v Sýrii musí také zahrnout strategii vůči brutálnímu režimu, který ho živí a financuje, zkorumpované diktatury v Íránu. Íránští lídři zasévají chaos, smrt a zkázu. Nerespektují své sousedy ani hranice ani suverénní práva národů,“ řekl Trump.

Neférová je podle Trumpa i politika zemí OPEC při ovlivňování cen ropy. Prezident zdůraznil, že každá země musí mít diverzifikované zdroje a ocenil polskou aktivitu na tomto poli. Kritizoval naopak plán na rozšíření plynovodu Nord Stream vedoucího z Ruska po dně Baltského moře do Německa. „Německo se stane naprosto závislé na energii z Ruska, pokud okamžitě nezmění kurz,“ prohlásil Trump.

Systém mezinárodního obchodu potřebuje podle Trumpa změnu, aby se stal férovějším. USA podle něj otevřely svůj trh, ovšem některé jiné země to nedělaly a používaly i jiné neférové nástroje. Proto vyjednal nové obchodní dohody s Mexikem a Jižní Koreou. Ty jsou podle něj jen začátkem.

Nakonec sdělil, že chce přehodnotit mezinárodní pomoc, kterou Spojené státy posílají do zahraničí. „Prověříme, co funguje a co ne a jestli země, které dostávají naše dolary a naši ochranu, mají naše zájmy ve svém srdci. Poskytneme zahraniční pomoc jen těm, kteří nás respektují a jsou našimi opravdovými přáteli,“ řekl.

Trump má podle Kavana unikátní diplomatickou strategii

Bývalý předseda Valného shromáždění (VS) OSN Jak Kavan (ČSSD) nepředpokládá, že by schůzky na okraj VS přinesly významný pokrok. „Propast mezi postojem prezidenta Trumpa a postojem vedení Íránu je obrovská,“ řekl v ČT.

Trump však podle něj nikdy jasně neřekl, co mu na dohodě s Íránem vadí. „Jeho nevraživost vůči íránskému režimu je daná a myslím si, že ta dohoda je jen jakousi záminkou,“ vysvětlil Kavan.