Před 60 lety zažehnal de Gaulle občanskou válku a uvedl Francii do páté republiky

Puč generálů s milionem vojáků v zádech

Situace se vyostřila v únoru 1958 po bombardování tuniské vesnice Sakiat-Sídí-Júsuf francouzským letectvem, při kterém zemřelo 69 vesničanů. Akce vyvolala celosvětový protest, pravice to však označila za vměšování do vnitřních záležitostí Francie.

Výsledkem byl pád francouzské vlády Félixe Gaillarda 15. dubna a nástup kabinetu Pierra Pflimlina, který ovšem hodlal v Alžírsku pokračovat ve vytyčeném směru a situaci řešit z pozice síly.

Pfimlinovy záměry však francouzským generálům v Alžírsku nestačily, proto se rozhodli k přímé akci naplánované na 13. května. V den, kdy Národní shromáždění hlasovalo o důvěře Pflimlinově vládě, obsadila na pokyn pučistů zfanatizovaná mládež budovu generální delegace francouzské vlády v Alžíru. V zemi byl vytvořen „výbor veřejného blaha“, který vedl generál výsadkových vojsk Jacques Massu.

Za svůj hlavní cíl vyhlásil zajištění francouzské přítomnosti v Alžírsku a pro svou věc neváhal pohrozit provedením převratu v samotné Paříži.

„Starosti Francie jsou pořád také starostmi Evropy. Mýlil se ten, kdo věřil, že je možné postavit toto nezbedné dítko do kouta. Puč z 13. května otřásl nejen Francií, ale celým kontinentem. Ukazuje se nejen to, že politická konstrukce západního světa visí nebezpečně ve vzduchu, když se do ní nechce zapojit francouzský článek, ukazuje se i to, že Francie – jako už tolikrát ve svých dějinách, v jistém smyslu zástupně za všechny ostatní okouší krizi,“ komentoval tehdejší situaci německý list Die Zeit.