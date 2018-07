Bavorští pohraničníci smí kontrolovat české hranici jen s povolením, upřesňuje Seehofer

Seehofer v neděli reagoval na sobotní vyjádření bavorského premiéra Markuse Södera. Ten uvedl, že bavorská vláda se dohodla se spolkovou vládou na budoucí spolupráci mezi spolkovou a zemskou policií při kontrole hranic s Rakouskem a Českou republikou. Podle Södera jde o to, aby na hranici působila samotná bavorská pohraniční policie.

Bavorsko jako jediná z německých spolkových zemí mělo do konce 90. let vlastní pohraniční policii, která fungovala společně se spolkovou. Letos 1. července pak otevřelo v Pasově centrálu své vlastní pohraniční policie, která tím zahájila svou činnost. Do roku 2023 se má zdvojnásobit dosavadní počet 500 příslušníků zásahových jednotek, které hlídkovaly u hranic.

Kromě nelegálních migrantů se má bavorská pohraniční policie soustředit i na boj s přeshraniční kriminalitou – zejména na obchod s drogami. Právě z Česka směřuje k západním sousedům velké množstí pervitinu. Loni německá policie zaznamenala 2127 deliktů souvisejících s obchodováním s touto drogou.

Seehofer se snaží pomalu prosadit svůj migrační plán

Právě silnější kontrolu hranic a vracení migrantů zařadil německý ministr vnitra Horst Seehofer do svého plánu pro zvládnutí migrace. Ten poprvé představil v sobotu 10. července . Právě bod o vracení migrantů, kteří už požádali o azyl v jiné zemi EU, zažehnul spor ohrožující samotnou spolkovou vládu.