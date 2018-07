Přes Česko k nám přichází stále víc migrantů, tvrdí bavorský ministr vnitra

„Zaznamenali jsme nárůst ilegální migrace přes Českou republiku,“ řekl Herrmann. Děje se tak přesto, že se podle něj spolupráce s českou policií v posledních deseti letech zlepšila.

O tom, že přes Česko přecházejí migranti do Německa, mluvil v rozhovoru v listu Welt am Sonntag i ředitel unijní agentury pro ochranu vnějších hranic Frontex Fabrice Leggeri. Do země se dostane část migrantů, kteří přicházejí takzvanou balkánskou cestou. Většina z nich se ale dostane do Německa ze Slovinska přes Rakousko.