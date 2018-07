Německá vláda se dohodla na vracení migrantů. Tranzitní centra na hranicích nebudou

Okamžitě vraceni budou jen žadatelé o azyl

„Zrychlený režim na německo-rakouských hranicích by se měl týkat jen lidí, kteří už v jiné členské zemi EU požádali o azyl, a nikoli byli jenom registrováni. Podle Seehofera jsou to dva až pět lidí denně. Tito lidé by měli být během 48 hodin předáni do země, kde o azyl požádali,“ dodal Černohorský s tím, že úspěch tohoto opatření závisí na vyjednání dvoustranných dohod s jednoltivými člsnkými zeměmi.

„Balík opatření obsahuje vnitřní německá opatření, například zrychlení řízení pro lidi registrované jinde v Evropě uvnitř Německa, ale to se netýká režimu na hranicích,“ doplnil Černohorský.

Koaliční strany se podle šéfky SPD Nahelsové dohodly, že vláda do konce roku předloží návrh imigračního zákona.