Seehoferův migrační plán: pohraniční centra pro uprchlíky a tresty za neúčast na integračních kurzech

Na německo-rakouské hranici by měla vzniknout tranzitní centra pro migranty. Trvá na tom německý ministr vnitra Horst Seehofer. V rozsáhlém plánu svého ministerstva mluví o zrychleném azylovém řízení a vracení běženců do země první registrace. Za bojkot integračních kurzů by Seehofer zavedl sankce. Ministr ale zdůraznil, že návrhy musí ještě projednat vládní koalice. Sociální demokracie kupříkladu tranzitní centra odmítá.