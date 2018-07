Lídři zemí NATO se shodli na zvyšování výdajů na obranu. Do organizace přizvali Makedonii

Severoatlantická aliance je jednotnější a silnější než kdykoliv dříve a je připravena ke všem krokům potřebným pro kolektivní obranu. V závěrečné deklaraci přijaté ve sředu na summitu NATO v Bruselu to uvedli šéfové států a vlád 29 členských zemí bloku. Podle generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga na summitu panovala shoda ohledně nutnosti zvýšit příspěvky na obranu, je to podle něj otázka spravedlnosti i bezpečnosti. Summit také vyzval vládu Makedonie, aby začala jednat o vstupu do organizace.