Evropský soud pro lidská práva zamítl stížnost kvůli zabitému Čechovi

Případ se stal loni v září. Devětadvacetiletý Raymond Sculley na Čecha, který žil v Británii řadu let, zaútočil podle záběrů bezpečnostní kamery řetězem s bezpečnostním zámkem na kolo a zasadil mu několik ran do hlavy. Pak nad svou obětí stál a podle svědků ležícímu muži řekl: „Podívej, cos mě donutil udělat.“

Čech podle pitvy zemřel v důsledku silného krvácení. Pachatel se u soudu hájil tím, že jednal v sebeobraně. Britská porota ho loni v dubnu zprostila obžaloby z vraždy i z neúmyslného zabití.

Štrasburk: Soud byl spravedlivý

Na Evropský soud pro lidská práva se loni v září obrátili právní zástupci sestry Zdeňka Makara, které šlo o zpochybnění rozsudku britské justice.

Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku zamítl stížnost v kauze českého občana Zdeňka Makara zabitého v Londýně v září 2016. @CT24zive — Lukas Dolansky (@Lukas_Dolansky) July 5, 2018

Makarova sestra si podle webových stránek Evropského soudu stěžovala například na údajné nedostatky v soudním systému Anglie a Walesu. Poukazovala mimo jiné na to, že člověk, který záměrně neposkytne první pomoc osobě ohrožené na životě, není za své jednání trestně odpovědný, a na nemožnost se proti verdiktu odvolat. Porotci by také podle stížnosti nemohli dojít k takovému rozhodnutí, pokud by se řádně řídili zákonem o sebeobraně.

Soud ve čtvrtek uvedl, že jeho úlohou bylo „zhodnotit, zda stát splnil své závazky týkající se efektivního vyšetření kauzy a spravedlivého procesu“. Konstatoval, že v obou případech je spokojen. Podle něj byly během procesu poskytnuty dostatečné záruky, že verdikt poroty nebude svévolný.

Evropský soud pro lidská práva řeší jen případy možného porušení úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Nemůže ale přezkoumávat, rušit ani měnit rozhodnutí vnitrostátních soudů.