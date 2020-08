Clintonová napsala knihu o volební porážce. Viní sebe, Trumpa i Rusko

Závěrečnou část knihy věnuje Clintonová svému pohledu na roli Ruska ve volbách, která je podle amerických tajných služeb nezpochybnitelná. Trump a Moskva ji odmítají. Tým Clintonové prý upozorňoval média na ruské průniky do kampaně již měsíce před volbami, novináři to však údajně většinou ignorovali jako snahu odvést pozornost od skutečných témat.

Clintonová v minulosti uvedla, že již nehodlá na žádné funkce kandidovat. „Už v květnu nicméně založila hnutí, které má být ideovým pokračováním její kampaně,“ sdělil Jan Hornát z Institutu mezinárodních studií FSV UK s tím, že aktuálně má demokratická politička pro svou iniciativu nazvanou Společně vpřed shánět spolupracovníky a sponzory.

Hnutí by mělo podporovat občanské spolky, které chtějí naplňovat vizi Hillary Clintonové. „Mohla by to být síla na levicovém spektru americké politiky. Je otázka, jak bude hnutí úspěšné, jak moc se bude angažovat a hlavně jak moc Demokratická strana nechá Hillary Clintonovou, aby mluvila směrem k jejím voličům,“ zauvažoval Hornát nad tím, že mezi demokraty zaznívají hlasy, že by bylo lepší, kdyby jejich poslední kandidátka do Bílého domu byla spíše zticha a již se raději neangažovala.