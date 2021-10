„Odpusťte,“ zaznělo po 50 letech od výrobce léku deformujícího novorozence

Harald Stock, výkonný ředitel firmy Grünenthal, která Contergan vyráběla, řekl, že společnost se chce omluvit matkám, jež lék braly, a jejich dětem, jež se narodily s poškozenými končetinami. Ve Stolbergu nedaleko Cách byl odhalen pomník obětem Conterganu; jde o bronzovou sochu dítěte s nepřirozeně krátkými pažemi.

Harald Stock, výkonný ředitel firmy Grünenthal: „Prosíme o odpuštění za to, že za téměř 50 let jsme k vám nenašli cestu. Chtěli bychom, abyste naše dlouhé mlčení chápali jako výraz šoku, jaký nám váš osud způsobil.“

Svazy postižených ale omluvu odmítly. Chtějí hlavně, aby došlo na to, čemu se autoři léku desítky let vyhýbali - k odškodnění obětí. „Omluva nám nepomůže vypořádat se s běžným životem,“ uvedla Ilonka Stebritzová, mluvčí Sdružení obětí Conterganu. „Potřebujeme jiné věci,“ dodala.

„Je to ten druh omluvy, který použijete, když vám to vlastně není líto,“ říká Australanka Wendy Roweová, jejíž dcera Lynette se kvůli Conterganu narodila bez končetin. Odškodnění se dočkala, ovšem ne od výrobce léku. V červenci zaplatil Lynette a její matce několik milionů australských dolarů britský distributor medikamentu. „On asi neví, co je to šok. Šok je, když se vám vaše děťátko narodí bez rukou a bez nohou,“ komentovala Roweová Stockovu omluvu.

Contergan symbolizuje největší skandál z oblasti farmacie v poválečné historii Německa. Firma Grünenthal tento prášek na spaní, který bralo hodně těhotných žen, na trh uvedla v roce 1957. Krátce nato se v různých zemích narodilo asi 10 000 dětí s těžkým poškozením paží a nohou, polovina z nich přišla na svět v Německu. Nejdříve se předpokládalo, že to souvisí s jadernými testy, nicméně pak lékaři přišli na to, že proces růstu končetin nenarozených dětí ovlivňoval thalidomid, účinná látka obsažená v Conterganu. V roce 1961 Grünenthal přípravek z trhu stáhl.

Děti s těžkými deformacemi rukou a nohou se rodily hlavně v Německu, Británii, Austrálii a Kanadě. V Československu se lék neprodával, ojedinělé oběti si ale vyžádal i tady - u žen, které jej získaly z Německa nelegálně.

Po dlouhých sporech vznikla v roce 1971 nadace s jměním ve výši 200 milionů marek. Peníze pocházely z poloviny od Grünenthalu a z poloviny od německého státu. Od této nadace dostávají poškození rentu, která je ale podle nich příliš nízká vzhledem k tomu, že se dožívají stejného věku jako ostatní lidé. Náklady na péči totiž stále rostou.

přehrát video Reportáž Milady McGrathové Reportáž Milady McGrathové U 1.9. Výrobce léků Contergan se po 50 letech omluvil

Thalidomid se dnes přes tragickou historii používá proti lepře a některým zhoubným nádorům. Jen oproti minulosti nese každá kapsle jasné varování.