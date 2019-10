Rozporuplné SNP je pro mladé Slováky většinou již jen stránka v učebnici

Tomáš Jakl, historik, Vojenský historický ústav:

„Pro představitele tehdejšího slovenského státu šlo o židobolševické spiknutí, bylo to něco nepřijatelného. Jediné, co jim zbývalo, bylo vytrvat po boku nacistického Německa až do konce. Podporovali německý postup proti povstalcům.“