Starosta Poděbrad zvažuje odstoupení z kandidátky kvůli výrokům o Romech, Rakušan ho jinak odvolá

„Já jsem pak pronesl onu památnou větu, že by bylo lepší je zastřelit. Policajt mi řekl, že by se neměli střílet, že ti psi za to nemůžou. A já jsem pronesl, že jsem neměl na mysli ty psy,“ řekl. Při vysvětlení na policii pak tehdy odmítl, že by měl sklony k rasismu a že by chtěl Romy střílet.

Organizace RomanoNet vyzvala vedení STAN ke stažení Červinky z kandidátky. Zároveň oznámila, že na starostu podá trestní oznámení. Oblastní sdružení Nymburk, pod nějž poděbradská buňka STAN spadá, přijala usnesení, podle nějž by Červinka měl z kandidátky odstoupit. Na připravené kandidátce Červinkovi náleží pozice lídra a měl by obhajovat křeslo starosty.

„Oblastní sdružení se usneslo, jak se usneslo. Já to jejich rozhodnutí akceptuji a budu o něm přemýšlet,“ řekl v sobotu Červinka.

Výroky jsou podle šéfa STAN neakceptovatelné

Rakušan starostovy výroky už dříve označil za absolutně nepřijatelné. Situací se zabývala středočeská organizace STAN, od výroku se distancovala, ale přijala Červinkovu omluvu.

„Poděbradský průšvih řešíme. V úterý jsem nejen já jasně řekl, že výrok pana starosty je neakceptovatelný. Ve středu dozorčí rada hnutí podala podnět na pozastavení členství pana Červinky, zabývat se jím bude nejbližší předsednictvo,“ napsal šéf hnutí na Twitteru.

Ve čtvrtek se na můj popud sešla oblastní organizace a vyzvala pana starostu, aby odstoupil z kandidátky. Pokud to neudělá, odvolám ho z ní, jak jsem mu včera osobně řekl. Vnímám volání po rychlých a “exemplárních” krocích. — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) July 16, 2022

Červinka ve středu řekl, že jeho výrok o Romech byl hloupý před lety, kdy ho učinil, i nyní, když ho připomněl na jednání poděbradského zastupitelstva. Svou roli podle něj sehrály i emoce a únava. „Samozřejmě toho lituji, byla to moje chyba a prostě se to stalo, já se za to omlouvám a rozhodně to nebylo tak myšleno, jak to ve finále vyznělo. Ani před 22 lety, ani teď, když jsem to v nějakých emocích pod tlakem a v únavě zopakoval docela nešťastně,“ dodal starosta.