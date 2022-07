Šestnáctiletý Zach trpí vážnou vadou srdce. Na festivalu v Karlových Varech si splnil sen

„Nejtěžší je asi předstírat, že nejsem rozklepaný při každém rozhovoru. Je to tak úžasné, že jsem pozvaný na festivaly, že jsem se dostal do Karlových Varů a měl tady premiéru. Je to neuvěřitelné,“ rozplývá se mladík, který právě dokončil střední školu a chystá se na univerzitu studovat film.

A už píše nový scénář. Jde o příběh o historicky první ženě-lékařce v oboru kardiologie. I tentokrát ho inspiroval vlastní život. Jeho matka Valerie prozradila, že Zach ji s telefonem v ruce natáčel už v pěti či šesti letech, přičemž si rekvizity vyráběl z krabic v garáži.

Sen být režisérem pomohl Zachovi zrealizovat jeho kardiolog. Našel v Americe nadaci, která vše odstartovala. A pomohli i Češi. Nejen uvedením sci-fi filmu v Karlových Varech, ale i s výrobou snímku. O postprodukci a triky se totiž postaralo studio v Praze.