Prozradili jsme moc, ale je to dobře, tvrdí Vladimir 518 o dokumentu PSH Nekonečný příběh

Rapper Vladimir 518 (Vladimír Brož) řekl, že po první projekci kapela trochu litovala toho, že na sebe prozradila moc. „Byla to taková studená sprcha pro nás, ale druhý, třetí a čtvrtý den jsme si uvědomili, že to jinak dělat nejde. Člověk musí jít s kůží na trh, pokud o sobě chce nechat udělat dokument,“ sdělil. Podle DJ a producenta skupiny Mikea Trafika (Michala Řepky) je důležitá i upřímnost v tom, co PSH dělá.

Ve filmu se objevují i úplné začátky skupiny, kdy členové hovoří například o svých textech. Ve snímku je zároveň zmiňovaná první deska PSH, která je považována za přelomový počin. „To byla taková pionýrská doba. My jsme byli takoví životem neprotřelí a naivní. To je na té desce slyšet. Ale vlastně tím je zase v něčem krásná a taková čistá,“ komentoval rapper Orion (Michal Opletal).

Pochybnosti o první desce

Konkrétně tuto první desku ale neměl příliš rád Vladimir 518, který tvrdí, že několik let po jejím vzniku nebyl schopný album poslouchat. „Měl jsem tendenci vyvíjet se dál. Tak je to v mém životě – když něco dodělám, tak to zahazuju, nehrabu se v tom, nevěnuju se tomu. Pořád mám hlavu soustředěnou na budoucnost,“ vzpomíná. Dnes už ale podle svých slov má „tento repertoár rád“.

Mike Trafik v době vniku první desky ještě nebyl členem kapely. Jako fanoušek ale měl první album rád, jinak byl ale jeho vztah k repertoáru komplikovaný. „Je to zaznamenané i ve filmu. Zvítězila ale láska k hudbě. Ta deska je skvělá, nastavila měřítko upřímnosti té kapely,“ komentoval.