„Tohle je země pro Židy i pro Araby.“ Izraelští muslimové odsuzují útoky Hamásu

Jihoizraelský Rahat obývají Arabové. Jedním z nich je Sámir al-Krenáwí, majitel stavební živnosti. Ačkoliv je muslim, jednoznačně stojí na straně Izraele. „Ti teroristé, to je jako Islámský stát, to nejsou Arabové. Izrael nemá nic proti Arabům v Gaze. Určitě tam žijí i dobří lidé, to je nutné říct,“ míní.

7. října i na toto muslimské město dopadaly rakety z Gazy. „Ostřelování bylo velice silné. Naše děti se bály. Bylo to velmi náročné na emoce,“ popisuje Sámir.

V jižním Izraeli zemřelo při útocích z Gazy minimálně osmnáct muslimů. Některé zabily rakety, jiné, jako Usámu Abú Asu, který pracoval v jednom z pohraničních kibuců, zblízka zavraždila islamistická komanda.