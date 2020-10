Ústeckým hejtmanem bude Jan Schiller, na koalici se dohodlo ANO s ODS a Spojenci pro kraj

ANO má po krajských volbách téměř jisté teprve druhé hejtmanské křeslo – v Ústeckém kraji. „Podepsali jsme memorandum o spolupráci. Dohodli jsme rozložení rady a osobu hejtmana,“ oznámil budoucí hejtman Jan Schiller.

Dosud jediným jistým hejtmanem z ANO byl Ivo Vondrák v Moravskoslezském kraji, kde bylo povolební jednání rychlé a jednoznačné. V Ústeckém kraji ještě neskončilo a již přineslo zvrat. Na koalici se rozhodly jiná uskupení, než spolu zprvu jednala. Ještě v úterý se hovořilo o koalici ANO, ODS a STAN, nakonec však radu místo Starostů doplní uskupení Spojenci pro kraj. Za ně se do zastupitelstva dostali členové hnutí Jsme PRO!, Zelených, TOP 09 a SNK-ED.

„Starostové se zachovali nekorektně. Druhý den poté, co jsme se dohodli, že nebudeme vyjednávat s nikým, jejich lídr začal vyjednávat za našimi zády, což jsme se dozvídali různými kanály. Pro nás to byl signál, že jsou to nedůvěryhodní partneři, proto jsme se rozhodli, že budeme vyjednávat dál,“ zdůvodnil Jan Schiller náhlou změnu. Lídr Spojenců Jiří Řehák připustil, že je výsledek koaličních jednání nečekaný. Podílet se na vládě je však připraven. „Jsme féroví, přinášíme čtyři mandáty a našli jsme shodné programové priority,“ uvedl.