Desítky lidí týdně mizí při domovních prohlídkách, popisuje Mariupol poradce tamního starosty

Zdravotnictví kolabuje. Funguje jen jedna nemocnice s lůžky a několik ambulancí. Až 70 procent lůžek zabírá vojenská medicína okupační posádky. Chybí lékaři nebo třeba krev.

„Školy fungují, ale vzděláním to nelze nazvat. Je to šíření propagandy. Kdo zažil sovětskou výchovu, ví, o čem mluvím. Je to výchova partajních dětí od samého počátku,“ říká Andrjuščenko.

Aktivní je mariupolský přístav. Rusové tam vozí betonové panely k výstavbě opevnění. Staví ho paralelně s pobřežím, aby ochránili silnici spojující Rusko s okupovaným Krymem. Začali s tím v půlce září, když okupační vojska ustupovala od obce Urožajne na frontě asi sto kilometrů severně od města.