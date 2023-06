Ve vyrabovaném Chersonu chybí i lopaty či kýble, evakuace jsou složité, líčí český dobrovolník

I čtvrtý den od útoku na Kachovskou přehradu se podle Křesiny primárně pracuje na evakuaci obyvatel zaplavených míst. „Postupují pomalu, a to ze dvou hlavních důvodů. Jeden z nich je i ostřelování ze strany Ruské federace. Cesty opravdu ostřelovány jsou, a to jak drony, tak i dělostřelectvem. Rusové se na ně zaměřují. Lidé z postižených oblastí také nechtějí odejít a drží se tam do poslední chvíle,“ popsal.

„Projíždí loď, volají po lidech, že probíhá evakuace, ať nastoupí. Lidé to odmítají a potom v noci volají, že je mají vytáhnout ze střechy. Často se také evakuují zvířata,“ dodal. Připomněl, že Cherson byl osm měsíců pod kontrolou Ruska. „Lidé jsou na ledasco zvyklí. Není to tak, že by probíhala panika.“

„Situace je těžká, ale lidé jsou mentálně nastavení tak, že to zvládají,“ doplnil. Město je podle něj po okupaci „vyrabované“. „Bude chybět těžká technika, spousta věcí se bude muset doplnit. Už i takové základní věci, aby lidé doma měli metly a kýble a lopaty, všechno to zmizelo během okupace,“ líčí Křesina.