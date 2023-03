Ruský soud zmrazil všechna aktiva Volkswagenu v zemi, uvádí Reuters

Soud v Rusku zmrazil všechna tamní aktiva automobilky Volkswagen. Vyplývá to ze soudních dokumentů, do kterých nahlédla agentura Reuters. Volkswagen je jednou z řady zahraničních automobilek, které pozastavily obchodní aktivity v Rusku poté, co západní země uvalily na Moskvu rozsáhlé sankce kvůli agresi vůči Ukrajině. S okamžitou platností byl také zastaven vývoz vozidel do Ruska.