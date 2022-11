Ukrajinci pracují na nové Mrije. Nahradí stroj zničený Rusy

Roky práce

Ukrajinští představitelé hned po zprávě, že největší provozovaný nákladní letoun světa shořel v hangáru při ruském bombardování letiště, slibovali, že An-225 postaví znovu. „Rusko možná zničilo naší Mriju, ale nikdy nedokáže zničit náš sen o silném, svobodném a demokratickém evropském státu. Zvítězíme!“ vyjádřil se například ministr zahraničí Dmytro Kuleba.

Státní zbrojní společnost Ukroboronprom v reakci na uvedenou zprávu na Facebooku napsala, že An-225 bude obnoven. Podle odhadů by to mělo trvat pět let a stát až tři miliardy dolarů (téměř 66 miliard korun).