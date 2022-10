Německý prezident Steinmeier přijel do Kyjeva. Ukrajina jeho návštěvu původně odmítala

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier přicestoval do Kyjeva na předem neohlášenou návštěvu. Uvedla to agentura DPA. Steinmeier po příjezdu řekl, že přijel vyjádřit solidaritu ukrajinskému lidu. Je to poprvé od začátku letošní ruské plnohodnotné pozemní invaze, co se německý prezident vydal do Kyjeva.