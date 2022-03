ŽIVĚ: Když padne Ukrajina, padne celá Evropa, řekl Zelenskyj tisícům lidí v evropských metropolích

Posléze se obrátil na všechny Evropany a apeloval na to, aby lidé jeho zemi podporovali a nemlčeli. „Vycházejte na ulice, podporujte Ukrajinu. Podporujte naše úsilí a náš boj, protože nevydrží Ukrajina, nevydrží ani Evropa. Pokud padneme my, padne i Evropa. Tak prosím, nemlčte a nepřehlížejte to, co se děje,“ prohlásil ukrajinský prezident.

„Jestliže zvítězíme, a jsem si jistý, že zvítězíme, bude to vítězství pro celý demokratický svět. Vítězství pro svobodu. Vítězství světla nad tmou, vítězství svobody nad otroctvím,“ dodal s tím, že všichni, co se účastní demonstrací ve městech jsou dnes Ukrajinci. „A já vám za to děkuji,“ uzavřel.