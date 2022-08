Dobrý podcast je jako sedět s dvěma lidmi v hospodě a jen poslouchat, říká Miloš Čermák

Původně vystudoval kybernetiku, po sametové revoluci se ale stal novinářem. A tím je podle svých slov dodnes, přestože si mezitím vyzkoušel řadu jiných povolání. „Kdybych se měl popsat, tak jsem člověk, který píše,“ říká Miloš Čermák a naráží tak na dráhu stand-up komika, kterým je od roku 2014.

Ke stand-up komedii se vyhecoval s kamarádem, a protože se mu první představení povedlo, tak u práce zůstal. „Je to strašně těžké a často se vám nedaří. Ale když se vám to povede, tak je to ohromně uspokojující,“ říká Čermák. Obsah svých vystoupení si pečlivě připravuje, často reaguje na aktuální dění. „Vyprávíte o světě kolem sebe, o tom, co jste prožili. Tím, že mi je přes padesát, tak jsou mým tématem problémy muže středního věku.“

Některé vtipy a skeče Čermák opakuje už roky, jiných se naopak rychle zbaví, když vidí, že nefungují. Za výhodu oproti psaní považuje to, že díky reakci publika okamžitě pozná, když je nějaký vtip špatný. „Ale když se lidé smějí, tak vás to nabíjí. To je ta odměna a potvrzení, že to děláte dobře,“ vysvětluje.

Tisk odejde jako auta na benzin, myslí si Čermák

Do světa médií se Čermák dostal už na konci 80. let díky článkům o kosmonautice, novinářské profesi se ale naplno začal věnovat až po revoluci. Nejprve začal psát pro týdeník Reflex, později šéfoval komentářové rubrice v Lidových novinách. Právě tisk je ale podle něj už mrtvý. „Pokud se nestane něco závažného, třeba nám dojde všem energie nebo se vrátíme o 300 let zpátky. Jinak ale v klidu odejde, tak jako auta na benzin,“ předpovídá.

Sám už si papírové noviny nekupuje, na internetu ale čte jen jedno médium, britské The Times, což doporučuje i ostatním lidem. „Dostali jsme se do situace, kdy jsme málo informováni o věcech, které nás nezajímají, a o věcech, o kterých nevíme, že nás zajímají,“ objasňuje Čermák s tím, že lidé podle něj čtou pouze to, co je zajímá, a navíc jen povrchně.

Budoucnost médií je podle bývalého šéfredaktora on-line verze Hospodářských novin nejasná, prosadit by se ale mohly technologické firmy jako Facebook a Google, veřejnoprávní média a samostatní autoři s vlastním publikem. „Lidé, kteří budou do něčeho chtít dát svoji energii a to, co umějí, si najdou fanoušky, kteří za to budou ochotní zaplatit,“ vysvětluje Čermák, který připravuje podcasty Jedno procento a Čermák Staněk Comedy Podcast.

Vzestup popularity podcastů přitom Čermák neočekával, od devadesátých let se totiž články, reportáže a další formáty jen zkracovaly. „Podcasty jsou zajímavý fenomén, který ukázal věci, o kterých jsme netušili, že budou fungovat,“ poukazuje na to, že hodinové rozhovory by dříve v médiích neprošly. „Dobrý podcast je, jako když sedíte se dvěma zajímavými lidmi v hospodě a nemusíte mluvit,“ dodává externí komentátor Seznam Zpráv.

Detox na sociálních sítích je jako Suchej únor

Přestože papírové noviny podle Čermáka ve věku internetu dříve nebo později skončí, tak jednu výhodu stále mají. „Jsou omezené,“ říká s narážkou na to, že internetových zpráv je naopak neomezené množství. Právě to je podle něj důvod, proč lidé přestávají aktuální dění sledovat. „Nejcennější je čas, který tomu věnujeme. Protože je ale obsahu více, než kolik dokážeme zkonzumovat, tak média málo vydělávají,“ myslí si.

Výrazný vliv na média mají i sociální sítě, které Čermák sleduje pozorně už od jejich vzniku. „Od konce 90. let jsem si všechny služby zkoušel jenom proto, abych o nich napsal,“ říká s dovětkem, že díky tomu, že patřil mezi první uživatele, má na účtech poměrně dost sledujících.

I on sice bojuje s tím, že na sociálních sítích tráví příliš času, o detoxu ale kvůli nim nikdy neuvažoval. „Říkám si, že je lepší míň chlastat pořád než chlastat 11 měsíců v roce a zrovna v únoru nepít,“ naráží na akci Suchej únor. „Detox by pro mě byl projevem prohry, takže se snažím někdy méně nebo více úspěšně netrávit na sítích zbytečně čas.“

Právě sociální sítě a jejich tolik diskutované algoritmy vzbuzují otázku, zda jako lidstvo nejsme ve vleku technologií. Čermák si to nemyslí. „My je vytváříme, takže ony jsou ve vleku nás,“ odpovídá, ale vzápětí dodává, že nevíme, jestli jsme se vydali dobrou cestou. „Problém není, jak to napravit. Problém je, jak vybrat tu zatáčku společně s technologiemi,“ uzavírá autor asi dvaceti knih.

Celý rozhovor si poslechněte v podcastu Background ČT24 na YouTube, Spotify, Soundclound, Podcasty Google a Apple.