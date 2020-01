Olympionik, zlatokop či kazatel. Do televizní nebo rozhlasové rady chce 122 lidí

1. JUDr. Miroslav Augustin -Klub českých turistů, odbor Pohoda Praha

2. Ing. Jan Bednář - Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

3. Luboš Beniak - Nadace Charty 77

4. Jakub Bielecki - Tenisový klub Louny, z. s.

5. Roman Bradáč - Metropolitní univerzita Praha

6. PaedDr. Eva Brožová - Rytmus- od klienta k občanovi, o.p.s.

7. Mgr. Adam Černý - FITES, z. s.

8. Mgr. Radovan Daněk - Centrum Vysočina, o.p.s.

9. Ing. Tomáš Doležal - Šance na návrat, z.s.

10. Bc. et Bc. Michal Doležel - Tělocvičná jednota Sokol Brno I

11. Vratislav Dostál - Tělocvičná jednota Sokol Brno I

12. PhDr. Ivan Douda - 1.Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In, o.p.s. 2. Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

13. Jan Exner - Idealisté. Cz, z.s.

14. Jan Foll - Odborový svaz hromadných sdělovacích prostředků

15. JUDr. Pavel Foltán - Syndikát novinářů jížní Moravy

16. Bc. Martin Fryč - Technická univerzita v Liberci

17. Martin Hausenblas - Ústecká komunitní nadace

18. doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D. - Ekumenická akademie, z. s.

19. Mgr. Hana Hemzáčková - Centrum Hájek z. ú.

20. MgA. Marek Hladký - DILIA, divadelní literární, audiovizuální agentura, z.s.

21. Mgr. Zdeněk Holý - Akademie múzických umění v Praze

22. Ing. Eva Hubková - Český svaz včelařů, z.s.

23. Mgr. Pavel Chalupa - Židovská liberální unie v České republice

24. Heřman Chromý - Svobodu médiím! z.s.

25. PhDr. Petr Jedinák, Ph.D., MBA - Šance na návrat, z.s.

26. Pavel Kačírek - FITES, z. s.

27. Ing. Michal Klíma - Federace židovských obcí v České republice

28. Bc. Eugenie Koblížková - Život 90, z. ú.

29. Daniel Kolský - Glopolis, o. p. s.

30. PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. - Univerzita Karlova

31. Ing. Jiří Králík - 1. Slovanská unie, z.s., 2. Svět a divadlo, z.s., 3. České centrum PENKLUBU, 4. Komba, z.s., 5.Centrum pro kulturu a společnost, z.s., 6. Ukrajinská iniciativa Jižní Moravy, z.s., 7. Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s., 8. Život 90, z.ú.

32. JUDr. Jaroslav Kravka - Pétanque club Brněnští Draci, z.s.

33. Ing. Pavel Kysilka, CSc. - Svaz průmyslu a dopravy České republiky

34. PhDr. Marína Landová, Ph.D. - Asociace finanční a občanské gramotnosti, z.s.

35. PhDr. Roman Lipčík - SANANIM, z. ú.

36. Ing. Hana Lipovská - Česká biskupská konference

37. prof. PhDr. Olga Lomová, CSc. - 1. DILIA, divadelní literární, audiovizuální agentura, z.s. 2. AFS, z.s. 3. Institut dokumentárního filmu 4. Předkladatelé Severu, z.s. 5. České centrum Mezinárodního PEN-Klubu 6. Obec Předkladatelů, z.s. 7. Síť pro rodinu, z. s. 8. Asociace spisovatelů, z. s. 9. APA - Asociace producentů v audiovizi 10. ARAS

38. Ing. Jiří Maceška - Česko-izraelská smíšená obchodní komora

39. Ing. Bc. Dana Makrlíková - Nadační fond Dům Umění

40. doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. - Vysoká škola ekonomická v Praze

41. Mgr. Pavel Matocha - 1. Spolek českých právníků Všehrd, 2. Šachový svaz České republiky, z.s., 3. Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s.

42. Mgr. Richard Medek - Unie armádních sportovních klubů ČR

43. Bc. Petr Meškán - ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním pojištěním, z. ú.

44. ThDr. PhDr. Radek Mezuláník, Ph.D. - Moravsko-slezská křesťanská akademie, z.s.

45. Mgr. Monika Mihaličková - ROMEA, o. p. s.

46. Mgr. Libor Michálek, MPA - 1. ARAS - Asociace režisérů. Scenáristů a dramaturgů, 2. AFS - Asociace filmových střihačů a střihaček, z. s.

47. Ivo Mrázek - Český klub zlatokopů

48. Ing. Jan Novák, MBA - ARS MATROPOLIS zapsaný spolek

49. Lucie Frederika Groene Odkolek - Spolek Sportovní kluk BASKETBAL Rokycany

50. Mgr. Jaromír Ostrý - Krajská organizace Svazů důchodců ČR, p.s.

51. Petr Pánek - Kulturní centrum Cooltour Ostrava, z. ú.

52. PhDr. Jaroslav Petr - Výbor národní kultury, z.s.

53. Ing. Vladimír Pikora, Ph.D. - Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky

54. doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. - Akademie věd České republiky

55. Mgr. Jan Prokeš - APA - Asociace producentů v audiovizi

56. Mgr. Roman Prorok - DEBRA ČR, z.ú.

57. JUDr. Dagmar Raupachová - Společnost Václava Morávka, z.s.

58. Mgr. David Rožek - Národní stálá konference o bezpečnosti (NSKB), z.s.

59. Jan Rubeš - Česká protipirátská únie

60. Mgr. Joel Ruml - Českobratrská církev evangelická

61. Šimon Ryšavý - 1.Press Centrum Brno, 2. Občanské sdružení Odkaz legionářů a odboje v naší vlasti

62. Dr. Borek Severa - APA - Asociace producentů v audiovizi

63. Mgr. Martin Schmarcz - Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem

64. Bc. Jan Schneider - Idealisté. cz, z. s.

65. doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc. - Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

66. Mgr. Marta Smolíková - 1. Institut dokumentárního filmu, 2. AFS - Asociace filmových střihačů a střihaček, z.s.

67. PhDr. Helena Suková - FITES, z. s.

68. Mgr. Markéta Supa, M.A., Ph.D. - Univerzita Karlova

69. Ing. Stanislav Staněk - Komora auditorů České republiky

70. PhDr. Jan Svačina - FITES, z. s.

71. Mgr. Martin Šimáček - Platforma pro sociální bydlení, z.s.

72. Mgr. et Bc. Petr Šlechta - Rytíří 21. století, z.s.

73. Jiří Šlégr - HC LITVÍNOV Sportovní spolek

74. PhDr. Ilja Šmíd - Vysoká škola ekonomická v Praze

75. Ing., Ing., arch. Petr Štěpánek, PhD. - Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu

76. prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., dr.h.c. - Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.

77. PhDr. Aleš Ulm - APA - Asociace producentů v audiovizi

78. JUDr. Miroslav Uřičař - 1. Asociace direct marketingu, e- commerce a zásilkového obchodu, z.s., 2. Pražský spolek ochránců zvířat

79. PhDr. Jan Vaculík - Svaz podnikatelů ve stavebnictví

80. Petr Vaďura - Evangelická církev metodistická

81. Ing. Lada Vávrová - Náruč, z. s.

82. Mgr.Vlastmil Venclík - FITES, z. s.

83. Bc. Lubomír Veselý - Centrum pro občanské svobody, z.s.

84. Mgr. Ing. Daniel Vodrážka - Olomoucké centrum otevřeného vzdělávání

85. PhDr. Jaromír Volek, Ph.D. - ARAS - Asociace režisérů, scénaristů a dramaturgů

86. PhDr. Jiří Závozda - Každý koš pomáhá, z.s.

87. Mgr. Alena Zemančíková - ARAS - Asociace režisérů, scénaristů a dramaturgů

88. Ing. Radek Žádník - Muzejní spolek Dobříšska, z. s.

89. PhDr. Milan Mostýn - Nadační fond Projekt Nevina

90. Jaroslav Novák - Nadační fond Projekt Nevina