Očkování by se mělo zaměřit hlavně na starší skupiny, soudí Hostomský a Prokop

Naopak u kategorie 65 plus jde o život a zatěžování nemocnic. Proto za největší problém považuje dvě stě až tři sta tisíc lidí v této rizikové kategorii, kteří se nechtějí nechat očkovat. „Ti jsou hlavním zdrojem těžkých případů“.

Hostomský se domnívá, že je nefér nyní nahánět procento očkovaných tím, že se budou očkovat děti. To se podle něj neprojeví na tom, kolik lidí je či bude v nemocnicích a na jednotkách intenzivní péče. Podle něj se totiž celosvětově ukazuje, že školy nejsou semeništěm nákazy, přestože to tak vypadá. Školáci jsou většinou bezpříznakoví a pak je menší možnost šíření, dodal.

Prokop řekl, že 12 až 15 procent lidí je nepřesvědčitelných pro očkování. Mnozí další však váhají a bojí se. Jak covidu, tak očkování. U nich –⁠ v kategorii nad padesát let –⁠ by měla být hlavní snaha přivést je k očkování, například tím, že se jim zašle konkrétní termín, aby pro ně byl průběh co nejjednodušší. „Možná také zavést povinnost pro některé profesní skupiny.“

Zmínil rovněž, že problém postkomunistických zemí je v tom, že se u nich kumuluje více rizikových faktorů. „Máme hodně vícegeneračních domácností. Máme málo home office, máme velmi nízkou nemocenskou a ošetřovné.“

Hostomský bere současnou těžkou situaci jako svým způsobem regionální záležitost, kdy se virus s variantou delta „rozhodl, že bude mít epicentrum ve střední Evropě.“ Vakcíny pak považuje za triumf vědy. „To, že přišly tak brzo, je úplný zázrak.“ Dodal, že za pár měsíců rozdíl mezi očkovanými a neočkovanými odezní. Bude to dáno nástupem nových léků (tablet). Viru se však podle něj nezbavíme a musíme se s ním naučit žít.