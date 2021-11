Federální zaměstnanci v USA musejí být povinně očkováni proti covidu-19. Republikáni to chtějí zvrátit

„Moje máma je velmi silně pro očkování. Když se mi to stalo, nechtěla mi zpočátku věřit. Je těžké se s tímto vyrovnat. Lidé vás podezírají, že chcete jen získat pozornost, jste blázen, nebo se snažíte proslavit,“ uvedl Warner.

Nařízené očkování má ale mnoho kritiků. Jedním z nich je profesionální jezdec na horských kolech Kyle Warner, u kterého se po druhé dávce vakcíny objevily potíže se srdcem. Kromě zdravotních problémů narazil i na postoj okolí, které odmítalo, že by mu očkování mohlo ublížit.

Republikáni chtějí zablokovat povinné očkování pro velké firmy

Nařízené očkování je i velkým politickým tématem. Vládnoucí demokraté za ním stojí, opoziční republikáni jsou ale v případě covidu-19 z principu proti, aby stát jednotlivcům cokoliv přikazoval. V Kongresu chtějí zablokovat snahy administrativy nařídit očkování v soukromých firmách s více než sto zaměstnanci.

„Já jsem proti nařízenému očkování. Na nikoho by neměl být vyvíjen nátlak, neměl by být naváděn nebo se bát odvety kvůli odmítnutí jakékoliv lékařské péče. A to včetně očkování proti covidu-19,“ tvrdí republikánský senátor Ron Johnson.

Opozice s federální vládou bojuje i v jednotlivých státech. Guvernér Floridy podepsal zákon, který neguje nařízení prezidenta a zakazuje firmám i úřadům očkování vyžadovat. Nařízení už proto stáhl jeden z nejznámějších zábavních parků, který původně ukončenou vakcinaci po svých zaměstnancích požadoval.