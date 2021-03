Při dušnosti je třeba zavolat pomoc co nejdříve, nabádají lékaři. Lze snáze předejít těžkému průběhu covidu

video UDÁLOSTI: Část pacientů by se přitom mohla těžkému průběhu vyhnout, pokud by zdravotnickou pomoc vyhledali včas

Podle vedoucího lékaře urgentního příjmu Krajské nemocnice Liberec Jiřího Karáska některé nacházejí záchranáři již v bezvědomí. „Typicky jsou to staří lidé, kteří bydlí sami doma. (Záchranáři) otevřou dveře a najdou je tam už s poruchou vědomí, protože oxygenace je velmi nízká,“ popsal. Kromě podceňování nemoci je u koronaviru zrádné i to, že tělo na covidový zápal plic reaguje pozdě. Pacientům se začne hůř dýchat až ve chvíli, kdy je poškození orgánu rozsáhlé.

Do nemocnic v Česku v současnosti přichází s covidem zhruba 800 lidí denně, intenzivní péči potřebuje zhruba každý pátý. Mnoho z nich přichází po dlouhé době, kdy se pokoušeli s nemocí sami bojovat. Často potom popisují, že mají problémy s dýcháním, které už se nedají vydržet.

Lékaři proto nabádají, aby lidé, kteří mají příznaky, zavolali zdravotnickou pomoc včas. Jestli a na jak dlouho bude nemocniční péče potřeba, je podle lékařů obvykle jasné po třech až pěti dnech od prvních příznaků. Pokud se během nich horečka, dušnost nebo kašel zhoršují, měl by pacient kontaktovat lékaře. Zvlášť to platí pro lidi nad 60 let.

Oddalovat telefonát se podle lékařů nevyplácí. „Stává se nám, že si kupují léky na internetu. Léčí se něčím, čemu věří, že je léčí, a oddalují tak příchod do nemocnice až do doby, kdy je na všechno pozdě,“ varuje primář infekčního oddělení Krajské nemocnice Liberec Adam Vitouš.

Na včasné hospitalizaci je závislé především podání Remdesiviru nebo dalších léků – fungují jen v počáteční fázi onemocnění.