Výsledky prezidentských voleb už potvrdily všechny americké státy, píší The New York Times

Oficiální výsledky prezidentských voleb do úterka vyhlásily všechny americké státy i federální okrsek hlavního města Washingtonu, přičemž v součtu bylo potvrzeno vítězství demokrata Joea Bidena v poměru 306 volitelských hlasů ku 232. Na svém webu o tom informuje deník The New York Times. Účast voličů letos přesáhla 66 procent a dosáhla tak nejvyšší úrovně od začátku 20. století.