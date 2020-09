Poprvé začal fungovat jiny autobusový dopravce než ČSAD. Byla to firma Čebus a šlo o linku Praha–Brno. Podívejte se, co nového to přineslo.

Vraťte se každý den na chvíli o 30 let zpět a podívejte se, jaké okamžiky přinesl rok 1990.