Do voleb zbývalo 58 dní. Československá televize se ptala lidí na Václavském náměstí, co říkají na to, že se voleb má učastnit 27 stran, sdružení či hnutí.

Vraťte se každý den na chvíli o 30 let zpět a podívejte se, jaké okamžiky přinesl rok 1990.