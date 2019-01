Vlhkost a plíseň. Uherský Brod chce prodat byty s vadami, podle zájemců příliš draze

Radnice vyčíslila prodejní hodnotu bytu zhruba na milion korun. „Cenu bych brala jako adekvátní, kdybych věděla, že byt je v pořádku. Do oprav bychom ale museli dát další peníze,“ řekla Procházková. Město ale o částce vyjednávat nechce. „Jako správný hospodář nemůže jít pod takto stanovenou cenu určenou znaleckým posudkem,“ uvedl místostarosta Uherského Brodu Petr Vrána (nez.).

Zdi bytu 3+1 v bezmála sto let starém domě jsou popraskané a plíseň se táhne od oken až k podlaze. Jeho obyvatelce Gabriele Procházkové to dělá těžkou hlavu. „Tady je pořád elektrika v hliníku, v hadrech, ta už je nepřípustná,“ popsala další problémy. Život ve vlhkém bytě s plísní komplikuje i alergie a astma jejích dcer.

Opravy by kupce vyšly na další statisíce korun

Závady domu v centru města přitom nekončí v bytech. Do sklepa vyvěrají z neprůchozí kanalizace splašky, přímo u sklepních kójí je cítit značné vlhko a na zemi a na zdech je rozsáhlá plíseň. „Jsou to domy již 80, 90 let staré, se starými rozvody, ale tohle všechno bylo zohledněno při stanovování ceny,“ řekl Vrána.

Radnice se chce starého domu zbavit, do oprav už investovat nehodlá. To budou muset až noví majitelé bytů, odhady nákladů na opravy společných prostor se už teď pohybují v řádu statisíců korun. O prodeji bytů budou zastupitelé hlasovat 18. února. Nájemníci pak budou mít šest měsíců na definitivní rozhodnutí, jestli byty i se všemi závadami koupí.