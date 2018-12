Babyboxy letos zachránily 17 dětí. Nejčastěji v nich novorozenci končí v pondělí odpoledne

Pondělí, po čtvrté hodině odpoledne, právě v tuto dobu odkládají matky děti do babyboxů nejčastěji. Vyplývá to ze statistik spolku Babybox. Letos se podařilo prostřednictvím babyboxů zachránit už 17 novorozenců. Už ve středu by měl být otevřen nový ve Vsetíně.