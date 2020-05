V Lužci nad Vltavou vzniká první zdvižný železniční most

Konstrukce mostu v Lužci nad Vltavou má rozpětí 25 metrů a váží 134 tun. Most nahradil ten původní z roku 1905 a ačkoliv by vlaky po něm měly projet už za dva měsíce, nebude zcela dokončený. Další rok bude takzvaný zkušební provoz, kdy se bude osazovat technologie zdvihání, uvedl Petr Sodomka ze zhotovitelské společnosti Strabag.

Stotřicetitunový most přijel zvednout největší jeřáb v republice. Přípravy na samotnou akci trvaly týden. Most do Lužce dopravily dělníci po částech. „Byl dovezen ve čtyřech kusech a byl na místě smontován, svařen a pak opatřen protikorozní ochranou,“ vysvětlil Sodomka.

Výměn mostů bude několik

Nad vltavskou vodní cestou už jsou také osazené nové silniční zdvižné mosty ve Vraňanech, Lužci nad Vltavou a v Hoříně, kde je most součástí zdymadla. Zdvihání všech mostů bude řízeno z Hořína.

Na konci letošního roku by měly být osazeny nové mosty v Zelčíně a ve Vrbně, které ale nebudou zdvižné. Podobné výměny mostů budou mezi Mělníkem a Prahou probíhat až do roku 2022. Cílem je umožnit lodím proplout až do hlavního města.