Začala stavba dalšího úseku D35, vytvoří obchvat Vysokého Mýta

„Se zhotovitelem jsme se domluvili na tom, že by mohl být uveden do provozu v dřívějším termínu, než se původně předpokládalo, to znamená už na konci roku 2025. Tento úsek na obchvatu Vysokého Mýta je důležitý, protože vytahujeme tranzitní dopravu z města, takže se snažíme maximálně možným způsobem urychlit,“ řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Na jaře by měla začít také výstavba navazujícího úseku Džbánov - Litomyšl.

Součástí stavby bude i šest dálničních mostů, jeden na menší silnici a čtyři nadjezdy, dvě mimoúrovňové, tři okružní a tři stykové křižovatky. Celková délka protihlukových stěn dosáhne 3290 metrů. Náklady budou činit 1,83 miliardy korun bez DPH. Pokud sdružení Firem Eurovia CS, M-Silnice a Stavby mostů termín dodrží, dostanou podle Mátla bonus 93 milionů korun bez DPH.