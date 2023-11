Památník připomíná nacisty zavražděného Václava Ingra

Podplukovníka Václava Ingra během druhé světové války nacisté s manželkou Libuší uvěznili v nedalekých Svatobořicích v internačním táboře pro nepřátele státu a v únoru 1943 transportovali do Osvětimi.

„Byl to rovný a čestný člověk, který bohužel zaplatil svým životem. Pak je taková zvláštnost, že když odjížděl do Osvětimi, tak ještě poslal tři dopisy z Brna z nádraží. V jednom dokonce psal: Dozorci na nás byli hodní, dovolili nám kouřit. Mně to nejde vůbec do hlavy, protože všichni máme zafixované, s prominutím, ty dobytčáky,“ řekl zakladatel Military muzea generála Sergěje Jana Ingra ve Vlkoši Petr Něnička.

O dva měsíce později Václava Ingra v koncentračním táboře popravili. Důvodem bylo i angažmá jeho bratra generála Sergěje Jana Ingra v exilové londýnské vládě, kde byl ministrem národní obrany.