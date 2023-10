Hroby bývalého centrálního hřbitova Liberce zůstanou pod parkem. Na pohřebiště by mohla upozorňovat tabule

Na pohřebiště na Nerudově náměstí upozorňuje informační tabule, taková bude možná v budoucnu i v Budyšínské ulici. „Pokud bude probíhat revitalizace parku, a já bych byl rád, kdyby proběhla, protože to je jeden z významných parků v našem centru, myslím si, že by tam mělo být minimálně na informační bázi vše o historii toho místa řečeno,“ řekl náměstek.

Ostatky Demuthů a Rohnů

V jedné hrobce nalezli archeologové ostatky manželky soukenického mistra Franze Demutha. „Ten byl z té velké a známé rodiny Demuthů. Dodnes stojí Demuthova továrna na Šaldově náměstí. Je to ta budova vedle lékárny U Orla,“ dodal Brestovanský. Rozita Demuthová je z pohledu historie zajímavá i tím, že pocházela z rodu Rohnů. Z něj je nejznámější Jan Karel, který napsal takzvanou Rohnovu kroniku. „To je jediná historie o Liberci, která byla pořádně sepsána někdy před třemi sty lety,“ řekl Brestovanský.

Průzkum archeologů v parku by měl trvat do listopadu. Některé kosterní ostatky poté dostanou ke zkoumání antropologové. „Na zpracování do laboratoří půjdou i další věci, které tady nalézáme. To znamená zbytky rakví, dřev, nějaké textilie. Máme tady i krásné architektonické prvky ze starých hrobek. Myslím, že stojí za to nějakým způsobem to zaznamenat, nebo minimálně na to upozornit,“ dodal archeolog.

Po dokončení průzkumu budou odkryté hroby opět zakryty. „Bude to nějakým inertním materiálem tak, aby nebyly poškozeny, aby tam zůstaly. A samozřejmě se to zrevitalizuje do podoby, která tam byla,“ dodal náměstek primátora.