Vzniká pocitová mapa Jizerských hor. Má ukázat, co návštěvníkům chybí

Studentka Technické univerzity v Liberci (TUL) Helena Hlávková v rámci své doktorské práce žjišťuje, co chybí návštěvníkům Jizerských hor. Využívá k tomu aplikaci Pocitová mapa Jizerských hor. Do výzkumu se může zapojit každý, stačí na vstupním místě do hor načíst QR kód ze samolepky a vybrat z nabízených možností, přímo v mapě lze označit, kde chybí parkoviště, odpadkový koš nebo třeba toaleta, ale i místa, s nimiž je návštěvník spokojen.