V Praze 8 nedaleko Ládví prasklo plynové potrubí. Jinudy musí tramvaje i autobusy

Hasiči měří v okolí koncentraci plynu, preventivně i v metru. Na nástupišti metra i v technických prostorách je měření negativní, uvedli na sociální síti X. „K odstranění závady je potřeba provést výkopové práce. My budeme nahromaděný plyn z podzemí odsávat a odvětrávat,“ sdělili hasiči. Podle Daňka je poškozené plynové potrubí pod vozovkou, předpokládaná doba opravy je asi pět hodin.

Událost se dotkla osmi autobusových linek, které jezdí odklonem, tramvajová linka 10 směrem z centra je ukončena v Kobylisích. Do odvolání nejsou obousměrně obsluhovány tramvajové zastávky Střelničná, Kyselova, Ládví, Štěpničná a obratiště Sídliště Ďáblice a ve směru do centra zastávka Třebenická. U autobusů se to týká obousměrně zastávek Ládví a Štěpničná, uvedl dopravní podnik.