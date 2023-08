Kraj koupil zpět bývalý dům řeholnic v Prostějově za desítky milionů. Úpravy si vyžádají další peníze

V roce 2016 bývalý dům řeholnic vypadal spíš jako dům hrůzy, Olomoucký kraj ho i tak prodal. Nyní opět získal objekt do svého vlastnictví, chtěl by ho využít po ubytování seniorů. Jenže jen tak jednoduše to nepůjde. Bývalý majitel kulturní památku sice opravil, ve třech podlažích je pětadvacet bytů s nájemníky, ovšem klienti domovů pro seniory mají jiné potřeby.

Kraj počítá, že za rekonstrukci zaplatí dalších asi čtyřicet milionů korun. „Já bych měl trošku otázku, jestli ten krok, který se stal přes osmi, devíti lety, jestli byl správný? Tam si nejsem úplně jistý, ale to, že tento objekt přebíráme opět do svého vlastnictví a budeme ho využívat pro naše klienty, je určitě správně,“ řekl hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek (STAN).

O ubytování je zájem

Přestěhovat by se sem mělo na třicet klientů prostějovského domova a šest nových. Žadatelů o místa přitom registrují na dvě stě. Vránová si ale přeje, aby ve velkém pokoji bydleli maximálně dva lidé.

Je to přání i klientky domova seniorů Jitky Rozkošné. V místnosti teď žijí tři. „Je to stísněné, rolety nefungují. Co se týká návštěv, nemáme ani židle, na které by si sedly,“ postěžovala si Rozkošná.

Jestli bude patřit mezi klienty, kteří získají lepší komfort, není jasné. A jasné není ani to, kdy rekonstrukce proběhne.