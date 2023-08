Ve Žďárských vrších se po zhruba dvou stech letech narodila vlčímu páru mláďata

Počet mláďat ochranáři zveřejňovat nechtějí. „Pokud vlci nezažijí nějakou intenzivní nepříjemnou událost, která by je z toho území vypudila, hlavně zástřel některého člena rodiny, tak většinou zůstávají na místě, kde se úspěšně rozmnožili,“ podotkl ředitel Správy CHKO Žďárské vrchy Václav Hlaváč. Pytláctví se podle něho nedá vyloučit, i když je vlk chráněný.

Vlčata žijí zpočátku jen v noře, jsou plně závislá na rodičích, se kterými zůstávají první rok života. „Teď už jsou plně pohyblivá. Byť ještě neurazí jako dospělí vlci desítky kilometrů, tak vzdálenosti v jednotkách kilometrů zvládají úplně bez problému,“ popsal Hlaváč. Vlčice, kterou si vlk pojmenovaný Gagat přivedl z Králického Sněžníku, mláďata vrhla v rozlehlé mlazině pod vyvráceným smrkem. „Pokud půjde všechno tak, jak předpokládáme, bez incidentu, tak by měli být vlci pospolu ještě rok, nebo do příštího rozmnožování. Pak se uvidí, co dál. Dominantnější jedinci se pak třeba vydají vlastní cestou,“ řekl Hlaváč.