Kvůli koncertu ruské operní pěvkyně se radní pro kulturu sejde s ukrajinskými diplomaty

Nětrebková má vystoupit ve Smetanově síni Obecního domu, který vlastní město prostřednictvím své stejnojmenné akciové společnosti, 16. října.

„Operní pěvkyně je na sankčním seznamu Ukrajiny. Rád bych si vyjasnil ukrajinský postoj a zajímá mě jejich názor. Pokud by se mé domněnky potvrdily, měli bychom to zrušit. Není to jen tak nějaký koncert, když se v minulosti aktivně zapojila do podpory zločineckého režimu. Je dobré znát názor našeho partnera,“ řekl Pospíšil.

Pěvkyně dlouhodobě žije v Rakousku, ale v minulosti pomáhala Vladimiru Putinovi během prezidentských voleb. Nechala se také fotografovat s vlajkou a představiteli Ruskem kontrolovaných útvarů na Ukrajině a darovala milion rublů separatistickému vůdci Olegu Carjovovi.